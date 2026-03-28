«Ижсталь» проиграл «Химику» в третьем матче плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение от Воскресенского «Химика» в третьем матче четвертьфинала Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Игра прошла 28 марта и закончилась со счетом 5:2 в пользу оппонента «сталеваров». Об этом сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «ИЖСТАЛЬ» Ижевск Фото: ХК «ИЖСТАЛЬ» Ижевск

«Проиграли по делу. Скажу, что много позволили сопернику, в атаке не сыграли как надо, в построении игры совершили достаточно много ошибок. Дали возможность нападающим противника показать свои лучшие качества, за это поплатились. Ничего страшного нет»,— прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч серии четвертьфинала ВХЛ пройдет в Ижевске 30 марта. Счет в серии «Ижсталь» против «Химика» — 1:2. В плей-офф команды сталкиваются до того момента, пока один из коллективов не одержит четырех побед. Максимальное количество матчей в серии — семь. Предыдущий матч плей-офф ВХЛ с «Химиком» ижевский коллектив завершил «сухарем», сравняв тем самым счет.

Напомним, «Ижсталь» вышел в плей-офф ВХЛ впервые за последние девять лет. «Сталевары» завершили регулярный сезон 2025/2026 на 13-й строчке рейтинга.