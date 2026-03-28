Беспилотную опасность ввели в Пензенской области
Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС.
Граждан призывают не паниковать. Губернатор Олег Мельниченко предупредил об ограничении скорости мобильного интернета.
Не подходите о окнам, если вы дома. Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Телефон экстренных служб 112.
Около 30 минту назад аналогичный режим ввели в Волгоградской области.
Последний раз опасность беспилотников в Пензенской области объявляли вечером 27 марта. Рано утром в регионе предупредили о ракетной опасности. Все меры сняли через полтора часа. План «Ковер» за сутки вводили дважды.