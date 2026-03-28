Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели на территории Волгоградской области. Об этом сообщило РСЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие. Не подходите к окнам и избегайте открытых участков на улице.

В регионе ограничен мобильный интернет. Телефон экстренных служб 112.

Днем 27 марта в Волгоградской области объявляли авиационную опасность. Режим действовал около 30 минут. Вечером сообщили об угрозе БПЛА, а рано утром 28 марта о ракетной опасности. Оба режима были сняты около 07:00.

