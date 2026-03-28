Наставник «Локомотива»: не могли позволить себе проиграть две игры подряд

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал последние две игры с московским «Спартаком» очень сложными и отметил, что команда не могла позволить себе уступить во втором матче подряд в овертайме. Оценку он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 марта «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:3 в овертайме, счет в серии стал 2:1. При этом в прошлом матче ярославцы уступили москвичам именно в овертайме.

«Огромная победа. В последних двух играх все решалось последним броском. В сегодняшней игре нам повезло. Мы были на высоте. Мы не могли позволить себе проиграть две игры подряд, особенно в овертайме. Победы очень укрепляют уверенность в себе. Очень горжусь нашими ребятами»,— сказал Боб Хартли.

Главный тренер по ходу пресс-конференции отметил, что у обеих команд есть талантливые игроки, действия которых могут изменить игру в одно мгновение.

«Я очень уважаю "Спартак". Они сделали несколько отличных приобретений в течение сезона. У них пришел Гутик (нападающий — прим. «Ъ-Ярославль»), Георгиев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль»). Это не та же команда, что начинала сезон. Я следил за ними последний месяц, и я знал, что они будут серьезным соперником»,— сказал главный тренер.

Следующий матч состоится 30 марта в Москве. Серия длится до четырех побед у одной команды.

Алла Чижова