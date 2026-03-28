Ярославские власти пояснили, почему при атаке БПЛА не включились сирены

В Ярославской области во время ночной атаки БПЛА не были включены системы оповещения населения, так как не наступили необходимые для этого обстоятельства. Об этом сообщили в региональном правительстве, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

В правительстве области пояснили, что запуск систем оповещения проводится по решению губернатора в случаях, предусмотренных федеральными законами «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

«Запуск проводится при введении в действие Плана гражданской обороны либо при чрезвычайной ситуации или угрозе наступления такой ситуации. В настоящее время такие обстоятельства на территории области не сложились»,— объяснили в правительстве области.

В ночь с 27 на 28 марта над территорией Ярославской области было сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Евраев. В результате атаки погиб ребенок и пострадали несколько взрослых. Это самая массовая атака за весь период и впервые с ранеными и погибшим. Подробности в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова