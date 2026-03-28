Пассажиров рейса Белград-Петербург возвращают в Сербию из Хельсинки

Пассажиры рейса Air Serbia JU 4124 Белград — Санкт-Петербург, который из-за угрозы БПЛА прошлой ночью приземлился в Хельсинки, возвращаются в Белград.

Как рассказала одна из пассажирок рейса, самолет сербской авиакомпании вылетел из Белграда еще 26 марта в 22-55, однако из-за закрытия петербургского аэропорта был вынужден вернуться обратно в Сербию. Вторая попытка долететь до Петербурга закончилась тем, что из-за продолжающегося закрытия Пулково борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки. Затем, при попытке вернуться в Белград из Хельсинки, на взлете произошел инцидент — самолет резко затормозил и его развернуло на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры снова были вынуждены покинуть лайнер.

Около суток, летевшие в Петербург находились в неотапливаемом терминале аэропорта, долгое время без воды и пищи. Два часа назад пассажирам было объявлено, что рейс возвращается в Белград. Сейчас самолет уже в небе.