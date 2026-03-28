Главные новости за 28 марта: Кавказ

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики введены «ограничения» на подачу воды в пяти сельских поселениях — Учкекенском, Первомайском, Краснокурганском, Римгорском и Джагинском — изза резкого падения уровня Эшкаконского водохранилища, сообщает администрация муниципалитета.

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии с момента запуска принял свыше 65 тысяч туристов, из них более 28 тысяч приехали в 2026 году. Глава республики Сергей Меняйло лично сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув динамичный рост популярности объекта.

В Махачкале ввели режим функционирования чрезвычайной ситуации из-за сильнейших ливней и шквалистого ветра. Администрация города сообщила о введении режима в своем Telegram-канале.Президент республики Сергей Меликов подтвердил, что столицу Дагестана затронули подтопления, массовые отключения электричества и воды. Власти республики и городские службы уже перешли к режиму управленческого реагирования, рассчитанному как минимум на несколько дней.

Севкавказстат зафиксировал рост цен на лекарства в Ставропольском крае. Нафазолин подорожал на 2,3% до 69 руб. за упаковку. Корвалол вырос более чем на 2% до 65 руб., активированный уголь — на 1,9% до 24 руб. за десять таблеток. Ренгалин прибавил 0,4% и достиг 386 руб. Пенталгин подорожал на 0,12% до 273 руб., нимесулид — на 0,14% до 129 руб. за десять таблеток. Севкавказстат ведет еженедельный мониторинг цен в розничных аптеках края.

Власти Кабардино-Балкарии активно развивают программу социальных контрактов, которая помогает малоимущим семьям и одиноким гражданам выйти из кризисной ситуации, сообщает пресс-служба администрации главы республики. С 2020 года, когда федералы ввели софинансирование, число таких соглашений в республике резко выросло — всего заключили 2720 контрактов на общую сумму свыше 367 млн руб. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья», и ее главная задача — не просто дать деньги, а создать условия для самостоятельного заработка.

Власти Дагестана объявили режим повышенной готовности до 30 марта из-за обильных осадков, которые вызвали перебои с энергоснабжением в 22 муниципальных районах и одном городском округе. Пресс-служба администрации главы республики разместила это сообщение в своем Telegram-канале. Глава республики Сергей Меликов потребовал от правительства оперативно проработать финансовую помощь муниципалитетам для устранения последствий чрезвычайной ситуации. Глава республики отметил, что осадки достигли 50 мм по всей территории, а наибольшие проблемы с электричеством возникли в Махачкале, где ввели режим ЧС.

Ставропольское управление ФАС выдало ОАО «РЖД» предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба управления. Компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке железнодорожных перевозок в Ставропольском крае. Жалобу подала компания ООО «Центр-КА», которая столкнулась с систематическими задержками уборки порожних цистерн с путей необщего пользования после погрузки и выгрузки.