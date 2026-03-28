Главные новости за 28 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Центральный районный суд Сочи на два месяца заключил под стражу заместителя главы города Евгения Горобца. Чиновник фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Центральный районный суд Сочи заключил на два месяца под домашний арест директора правового департамента городской администрации Романа Рябцева. Он является фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В Сочи завершили разработку проекта академии зимних видов спорта. Объект реализуют при поддержке Министерства спорта РФ, центра спортивной подготовки «Юг спорт» и заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона России Ильи Авербуха.

В Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2110 и два его пассажира.

Четыре пассажирских поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс», следовавших в Крым из Москвы и Перми, прибыли в пункты назначения с опозданием после семичасового перекрытия Крымского моста 27 марта.