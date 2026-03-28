Автобренд Jeland планирует выпускать до 100 тысяч машин в год

Проектная мощность завода в Санкт-Петербурге, где будет налажен выпуск легковых автомобилей нового российского бренда Jeland, составит до 100 тысяч машин в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В субботу главе города Александру Беглову представили прототипы моделей будущего производства. В настоящее время подготовка к выпуску автомобилей на площадке в Шушарах выходит на финальную стадию.

Предприятие расположено на бывшей площадке корпорации GM. Как отметили в пресс-службе, техническое перевооружение завода провели в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Полное переоснащение заняло восемь месяцев. На площадке уже сварили первый кузов Jeland, активно идут пуско-наладочные работы в цехе окраски. Высокоавтоматизированный сварочный цех оснащен 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества. Дополнительно построили тест-трек для обкатки автомобилей, благоустроили территорию и отремонтировали инфраструктуру.

«В истории петербургского автопрома начинается новая глава. Возрождение и расширение автокластера предусмотрено нашим приоритетом «Передовая промышленность и развитие предпринимательства». Современное производство создано практически с нуля, в кратчайшие сроки и с высоким уровнем автоматизации», — заявил Александр Беглов. Он также напомнил, что автокластер в Петербурге два десятилетия назад создавался по инициативе президента России, и сегодня город укрепляет позиции ведущего центра отечественного автомобилестроения. Запуск Jeland, по словам губернатора, станет важным шагом к технологическому суверенитету страны.