«Парма» крупно уступила в Красноярске

БК «Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде уступил красноярскому «Енисею». Хозяева площадки победили с уверенным отрывом 97:78.

В составе пермской команды лучше всех выглядел Тарелл Картер. В его активе 16 очков, три подбора, семь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+21».

Главный тренер БК Парома» Евгений Пашутин в своем послематчевом комментарии остался недоволен игрой команды: «Мы не показали той энергии и той игры в защите, к которой готовились. Специально прилетели за день, чтобы быть свежими. Сейчас начинается самый важный этап сезона: все, что было раньше, нужно забыть – все начинается заново. С такой игрой, как сегодня, у нас нет никаких шансов, поэтому мы должны пересмотреть свое отношение к делу. Мы действовали не как команда, а каждый сам за себя».

Следующую игру «Парма» проведет в рамках международного кубка в Перми 31 марта против сербского клуба «Мега».