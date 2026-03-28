Жительница Новороссийска перевела мошенникам на «безопасный счет» 10 млн рублей

Мошенники похитили у 43-летней жительницы Новороссийска более 10 млн руб., убедив ее перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Из материалов дела следует, что потерпевшая получила уведомление о якобы блокировке личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем на протяжении месяца ей звонили лица, которые представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Центрального банка и правоохранительных органов.

«Аферисты запугали женщину привлечением к уголовной ответственности за подозрительные операции и убедили ее перевести все деньги на “безопасный счет”»,— говорится в сообщении пресс-службы. В итоге жительница Новороссийска перевела мошенникам 10 млн руб. через криптообменник.

