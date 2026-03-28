Волейбольный «Зенит» выбил «Енисей» из Кубка России

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга оформил выход в полуфинал чемпионата России среди мужских команд, одержав вторую победу над красноярским «Енисеем» в четвертьфинальной серии. Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:20) в пользу гостей.

Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился с минимальным преимуществом петербуржцев. Во второй партии хозяевам удалось сравнять счет по партиям, но затем «Зенит» перехватил инициативу, уверенно выиграв третий и четвертый отрезки матча. Благодаря этой победе сине-бело-голубые выиграли серию до двух побед со счетом 2:0, не позволив сопернику перевести противостояние в третий матч.

Выход в следующую стадию турнира позволяет «Зениту» продолжить борьбу за титул. Как уточняется, полуфинальные пары будут распределяться согласно рейтингу команд, дошедших до этой стадии.