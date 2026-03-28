Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3:0 во втором матче четвертьфинальной серии Суперлиги и вышел в полуфинал чемпионата России.

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первый матч также завершился победой казанцев 3:0. «Зенит-Казань» является действующим чемпионом России — в прошлом сезоне команда обыграла в финале петербургский «Зенит» со счетом 3:0 в серии.

Ранее в полуфинал вышел петербургский «Зенит», победивший «Енисей». Еще два полуфиналиста определятся в парах «Локомотив» — «Белогорье» и «Динамо» — «Динамо-ЛО».

Анар Зейналов