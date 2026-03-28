Росприроднадзор насчитал 5,7 млн рублей ущерба из-за свалки в астраханском селе
Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало возместить ущерб, причиненный почве несанкционированной свалкой в селе Вольное Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора
Нарушение выявили в июне 2025 года после обращения жителя Харабалинского района. Инспекторы обнаружили складирование твердых коммунальных и бытовых отходов на площади более 537 кв. м на грунте без бетонированного основания.
Администрации Харабалинского муниципального района вынесено предостережение о недопустимости нарушений. На основе лабораторных исследований сумма вреда почвам оценили в 5,7 млн руб. Ведомство направило требование о добровольном возмещении, в ином случае средства будут взысканы через суд.