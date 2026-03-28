Путин распорядился передать акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

Владимир Путин подписал указ о передаче акций издательства «Музыка» фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Издательство «Музыка» — крупнейшее российское специализированное издательство в области музыкального искусства, основанное в 1861 году и трансформированное в 1918-м. «Музыка» издает произведения мировой классики, современных российских композиторов, научную и учебную литературу.

Согласно указу президента, 10 849 обыкновенных акций переходят фонду «в целях развития образования в области музыкального искусства».

Как писал «Ъ», в сентябре 2025 года Перовский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии издательства в доход государства. Надзорное ведомство указывало, что издательство является культурным достоянием России, которое в 2024 году преобразовали в ФГУП и передали Министерству по делам печати. В марте того же года директором стал гражданин России и США Марк Зильберквит. Прокуратура утверждала, что он захватил предприятие и присвоил его имущество — оцифровал тиражи, оформил авторские права и ограничил их использование в России.

Фонд «Талант и успех» создан в 2014 году в рамках образовательного центра для одаренных детей «Сириус», расположенного на одноименной федеральной территории. Председателем попечительского совета стал Владимир Путин.

