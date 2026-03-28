480 тысяч рублей штрафа оплатил ижевчанин после ареста его автомобиля
Житель Ижевска погасил долг в 480 тыс. руб. после принудительного ареста его Audi A5 судебными приставами. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
«Принудительное изъятие у ижевчанина дорогой иномарки побудило его оплатить административные штрафы за регулярное нарушение правил дорожного движения»,— говорится в сообщении.
В отношении гражданина было возбуждено 165 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. «Добровольно оплачивать свои долги нарушитель не торопился»,— отметили судебные приставы.
Регистрирующие органы установили, что ижевчанин является собственником автомобиля Audi A5. В рамках производств был составлен акт ареста транспортного средства. Машину эвакуировали на специализированную стоянку. Вскоре владелец иномарки погасил все задолженности.