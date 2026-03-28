В Ярославской области семье погибшего при атаке БПЛА ребенка выплатят 1 млн руб.

В Ярославской области семье ребенка, погибшего в результате атаки беспилотников, выплатят 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Пострадавшие жители получат 313,5 тыс. руб. (при легком ранении) или 627 тыс. руб. (при ранении тяжелом или среднем). Также власти компенсируют ущерб, нанесенный имуществу жителей в результате атаки. Размер компенсации будет определен по результатам независимой технической экспертизы.

«Все необходимые решения приняты. Профильные службы работают с пострадавшими адресно»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 28 марта над территорией региона было сбито более 30 беспилотников. В результате атаки БПЛА погиб ребенок, находившийся в частном жилом доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также, по информации губернатора, пострадала еще одна местная жительница.

Алла Чижова