14 асфальтобетонных заводов запустят в Удмуртии к началу дорожного сезона

К старту дорожного сезона в Удмуртии планируют запустить 14 асфальтобетонных заводов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас на предприятиях проводят подготовительные работы. Среди них — мониторинг поступающие материалы, необходимые для создания асфальтобетонной смеси. При наступлении устойчивого тепла начнется производство. Отмечается, что в последние два года дорожный сезон в Удмуртии начинался уже с 20-х чисел апреля. «Техника и материалы для старта готовы»,— добавили в релизе.

Напомним, в Ижевске уже приступили к весенней уборке улиц. А с установлением стабильной плюсовой температуры в Ижевске также начнут мыть остановки, ремонтировать и красить ограждения.