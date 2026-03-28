В Екатеринбурге прошел благотворительный турнир по футболу при участии городской Думы

В манеже «Урал» состоялся 11 ежегодный благотворительный турнир по футболу среди юношеских команд на Кубок митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Среди участников – 20 воспитанников из учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего порядка 200 детей. На турнире выступили 7 взрослых команд, в том числе представители Екатеринбургской городской Думы и Администрации уральской столицы, сотрудники УМВД, члены боксерского клуба и другие.

Помимо кубка и медалей организаторы предусмотрели для победителей следующие призы: сертификаты в спортивные магазины, музыкальная колонка, мячи, сетка для ворот и умные часы. Ребята, занявшие первое место, отправятся в экскурсионную поездку. При этом, все команды получат наборы мячей с сетками для ворот. Подарки также передали лучшим игрокам турнира — нападающему, защитнику и вратарю в младшей и старшей группе участников.

На торжественной церемонии открытия Председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила с приветственным словом. Она сказала, что сегодняшний турнир —результат огромной проделанной работы. «Я желаю, чтобы сегодня победил сильнейший, но что важно — чтобы победа была в честной, захватывающей, интересной борьбе. И, конечно, пусть всегда, а не только здесь побеждает дружба», — отметила Анна Гурарий.

Она добавила, что само мероприятие имеет хорошее объединяющее начало. «Нужно поддержать ребят, привить им культуру хороших и честных соревнований. Мы очень надеемся, что ребята с каждым годом все больше сыгрываются, решают проблемы мирным способом, и, конечно, всегда в их жизни присутствует спорт», — сказала Анна Гурарий.

Екатеринбургская городская Дума третий год подряд поддерживает турнир наряду с другими социальными партнерами, из числа которых формируются взрослые команды. В этот раз в сборную городской Думы впервые вошли члены Молодежной палаты. По итогам соревнований команда городского парламента заняла почетное третье место.