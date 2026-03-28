Украинский куратор дистанционно подорвал своего агента при задержании ФСБ в Ставрополе

Украинский куратор дистанционно активировал взрывное устройство и убил своего 31-летнего агента в момент задержания сотрудниками ФСБ в Ставрополе. Погибший готовил теракт против сотрудника правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пишет СМИ, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и планировал диверсионно-террористический акт в городе. Он самостоятельно связался через мессенджер Telegram с украинским куратором, который поручил ему собирать данные о сотруднике правоохранительных органов и членах его семьи для совершения теракта.

Злоумышленник обнаружил в тайнике самодельную бомбу, предназначенную для подрыва личного автомобиля цели. Однако его перехватили сотрудники ФСБ. Во время ареста куратор дистанционно привел в действие взрывное устройство. В результате инцидента подозреваемый погиб.

Среди сотрудников силовых структур и мирных жителей пострадавших нет. На месте происшествия обнаружили и изъяли второе самодельное взрывное устройство с полутора килограммами пластичного взрывчатого вещества

Анна Гречко