В Крыму в ДТП с ВАЗом пострадали три человека

28 марта в Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2110 и два его пассажира. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Фото: Госавтоинспекция Крыма

ДТП произошло в 03:05 (МСК) вблизи поселка городского типа Красногвардейское. По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель ВАЗ двигался со стороны села Восход в направлении автодороги «Новороссия». При выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz и допустил с ним столкновение. После этого ВАЗ отбросило на опору дорожного знака.

В результате ДТП водитель 1999 года рождения, а также пассажиры 1994 и 2005 годов рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

