Прокуратура проверяет обстоятельства травмирования 84-летней жительницы Кунгура

Кунгурская городская прокуратура организовала проверку по факту падения снежной массы с крыши дома на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 27 марта с кровли многоквартирного дома на ул. Ленина в Кунгуре на 84-летнюю женщину рухнула снежно-ледовая масса. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Прокуратура даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за содержание имущества многоквартирного дома. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.