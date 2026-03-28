За неполный первый квартал вторичное жилье в Ижевске подорожало на 7%

На 7% увеличилась цена на вторичное жилье в Ижевске за квартал и достигла 119,3 тыс. руб. за кв. м. По темпам роста столица Удмуртии оказалась на первом месте среди 40 городов России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, рост цен на вторичном рынке зафиксирован в 37 из 40 городов выборки. По темпам роста стоимости «вторички» Ижевск обогнал Ленинградскую область (+6,3%, до 136,6 тыс. руб. за «квадрат»), Нижний Новгород (+6,1%, до 180,4 тыс. руб.). Следом расположились Москва (+6%, до 404,2 тыс. руб за кв. м.) и Санкт-Петербург (+5,2%, до 272,4 тыс. руб.).

В среднем по России «квадрат» в первом квартале 2026 года подорожал на 3,5%. Эксперты сервиса связывают рост стоимости «квадрата» с высоким спросом на недвижимость в конце 2025 года, при котором в первую очередь продавались недорогие квартиры.

Напомним, согласно предыдущему исследованию сервиса «Циан», в феврале 2026 года в Ижевске снизилась цена аренды однокомнатной квартиры. Сейчас она в среднем составляет 23,5 тыс. руб.