Директор «ПКК на Закаменной» покинул должность после его продажи

Владилен Автухович, возглавлявший ООО «ПКК на Закаменной» с 2009 года, покинул должность. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Новым директором общества с 27 марта назначена Ирина Сабанина.

Владилен Автухович ранее занимал должность зампредседателя правления ОАО АКБ «Урал ФД», в 2008 году стал гендиректором ООО «Инвестиции-Недвижимость-Консалтинг».

Напомним, в декабре 2025 года 32% долей «ПКК на Закаменной» приобрело ООО СК «Техстрой», входящее в строительную группу «Развитие». Тогда в компании пояснили «Ъ-Прикамье», что сделка направлена на укрепление производственной базы СГ «Развитие». Планируется, что кирпич завода будет реализовываться для нужд застройщика и на рынке. В состав группы также входит завод «ЖБИ Стройиндустрия» и кирпичный завод «Меакир». В 2024 году выручка ООО «ПКК на Закаменной» составила 416,2 млн руб., чистая прибыль 4,9 млн руб.