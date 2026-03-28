В Сочи завершено проектирование академии зимних видов спорта Ильи Авербуха

В Сочи завершили проектирование академии зимних видов спорта, которую реализуют при поддержке Министерства спорта РФ, центра спортивной подготовки «Юг спорт» и заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона России Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Строительство объекта планируют начать в текущем году. В проект инвестируют около 588 млн руб.

Академия будет расположена в микрорайоне Новая Мацеста. Площадь участка — более 8 тыс. кв. м. Объект позволит не только проводить тренировки, но и организовывать концерты. Планируется, что вместимость ледового дворца составит тысячу зрителей.

«Особенностью проекта стало его функционирование именно как академии зимних видов спорта, где смогут заниматься как местные жители, так и спортсмены олимпийского резерва под руководством лучших тренеров»,— цитирует пресс-служба мэрии господина Авербуха.

«Ъ-Сочи» писал, что академия будет включать два ледовых катка для фигурного катания, хоккея, керлинга и шорт-трека.

