В Кировской области выделили 240 млн рублей на благоустройство

В Кировской области в 2026 году планируется реализовать 130 проектов благоустройства. На эти цели в рамках Проекта по поддержке местных инициатив выделено около 240 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В планах — обновление дворов, озеленение, установка освещения, создание парков, скверов и набережных. Также предусмотрено обустройство пандусов, пешеходных маршрутов, спортивных и детских площадок.

По итогам 2025 года в рамках программы благоустроили 117 объектов на 208 млн рублей.

