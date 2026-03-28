В Сызрани поймали студентку колледжа, работавшую курьером мошенников

Студентка сызранского колледжа попала под уголовное преследование: она подозревается в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Силовики задержали ее у банкомата, когда она пыталась перечислить деньги потерпевших своим «работодателям». Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

О преступлении в полицию сообщил 84-летний местный житель, у которого мошенники похитили 400 тыс. рублей. Полиция установила, что злоумышленники дозвонились до пенсионера по стационарному телефону, один из них выдал себя за дочь потерпевшего и попросил помочь с деньгами.

Потерпевший испугался того, что его родственницу могут привлечь уголовной ответственности и передал приехавшей девушке-курьеру 200 тыс. рублей. Аналогичную сумму он отдал подозреваемой после очередного звонка мошенников, убедивших его снова помочь мнимой родственнице.

На следующий день в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, у которой преступники при участии все того же курьера похитили 200 тыс. рублей. Силовики оперативно установили личность подозреваемой. После задержания на допросе она признала вину и рассказала, что согласилась на легкий заработок. Для этого она связалась с анонимным «работодателем» через мессенджер, и он проинструктировал ее о порядке действий.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает соучастников курьера.

Георгий Портнов