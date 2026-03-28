Костромской губернатор выразил соболезнования пострадавшим от БПЛА ярославцам

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования жителям Ярославской области, пострадавшим в результате ночной атаки беспилотников. Он направил телеграмму губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщается в Telegram-канале господина Ситникова.

«От себя лично и от всех жителей Костромской области выражаю искренние соболезнования и слова поддержки ярославцам, пострадавшим во время ночной атаки украинских беспилотников. Прошу передать слова соболезнований родным погибшего ребенка, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим»,— написал Сергей Ситников.

Удар по гражданской инфраструктуре, по мнению костромского губернатора, продемонстрировал террористическую сущность «пособников киевского режима».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь с 27 на 28 марта над Ярославской областью было сбито более 30 беспилотников. В результате атаки БПЛА погиб ребенок, находившийся в частном жилом доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также, по информации губернатора, пострадала жительница соседнего дома.

Алла Чижова