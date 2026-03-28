В Самарской области и Оренбуржье объявлен отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Самарской и Оренбургской областях. Об этом сообщают региональные власти.

Аэропорты Самары, Оренбурга и Орска отменили ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время аэровокзалы работают в штатном режиме.

Ракетная опасность объявлялась в Самарской и Оренбургской областях утром в субботу, 28 марта. В регионах включали сирены.

По данным Минобороны, с 23:00 27 марта до 7:00 (MSK) 28 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Крымом и Московским регионом.

