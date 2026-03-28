В Мотовилихинском районе Перми обустроят новый пляж

В Перми выделен участок для благоустройства нового пляжа у Мотовилихинского пруда. На площади 8 тыс. кв.м. разместятся зона отдыха, а также детские и спортивные площадки. Строительство начнется в этом году и завершится в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект нового пляжа предусматривает создание современной инфраструктуры для отдыха у воды. В частности, здесь обустроят зону с песчаным покрытием, деревянными настилами и газоном. Также предусмотрена установка кабинок для переодевания, душевых, туалета и комнаты матери и ребенка, размещение скамеек, шезлонгов и зарядных устройств для гаджетов. На территории будет работать спасательный пункт.

Проект также включает создание спортивной зоны, детской площадки с безопасным покрытием и ограждением, а также набережной. По периметру территории планируется проложить экотропу с местами для отдыха.