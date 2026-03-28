Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае до +21 градуса

Циклон с центром над югом Каспийского моря сформировал обширные облачные поля, которые распространятся над территорией Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, несмотря на облачность, осадков в Краснодарском крае не предвидится. Температура воздуха продолжит постепенное повышение и достигнет 16-18 градусов Цельсия. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье метеорологи прогнозируют вечерние дожди. Ночная температура составит 6-8 градусов, дневная поднимется до 19-21 градуса.

