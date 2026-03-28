В Пятигорске 20 новых автобусов начнут курсировать по городу в мае 2026 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о передаче Пятигорску 20 новых автобусов средней вместимости.

Эти машины скоро выйдут на городские маршруты и повысят комфорт жителей и гостей курорта. Глава региона лично поручил завершить процедуру передачи из краевой собственности в муниципальную до мая 2026 года.

Владимир Владимиров разместил это сообщение в своем Telegram-канале, подчеркнув экологичность и безопасность транспорта. Автобусы соответствуют современным стандартам, что особенно важно для Пятигорска как города-курорта. Губернатор также обозначил дальнейшие задачи по развитию общественного транспорта в городах и селах края.

Решение возникло на фоне возвращения полномочий по организации перевозок муниципалитетам. С 1 января 2026 года Ставрополь и Пятигорск снова контролируют автобусные маршруты, ранее переданные краю в 2021 году. За пять лет регион закупил 304 единицы подвижного состава в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — автобусы, трамваи и троллейбусы.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов подтвердил планы еще в феврале 2026 года после встречи с губернатором. Город создаст муниципального перевозчика на базе бюджетного учреждения, чтобы заменить частников на загруженных маршрутах. Новые автобусы закроют дефицит подвижного состава и обеспечат регулярное расписание с безналичной оплатой.

Передача идет полным ходом: краевые министерства дорожного хозяйства и имущественных отношений оформляют документы. Ранее, 11 марта, край передал 83 автобуса малого класса в 21 муниципалитет. Пятигорск интегрирует машины в сеть, параллельно разрабатывая схему маршрутов и тарифы с учетом тарифной комиссии.

Владимир Владимиров акцентировал долгосрочные планы. Ежегодно край выделит до 600 млн руб. на закупку автобусов для муниципалитетов. В Ставрополе обновили троллейбусный парк — 45 машин с автономным ходом до 50 км уже работают на маршрутах №6 и №13. Пятигорск ждет не менее 50% обновления трамваев к 2030 году, несмотря на узкую колею. Город уже усиливает транспорт: недавно вышли на маршрут 4 новых тихих трамвая.

Станислав Маслаков