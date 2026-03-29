В марте авиасообщение на Юге России существенно изменилось из-за напряженности на Ближнем Востоке. Перевозчики отмечают снижение спроса на билеты в места, ранее популярные у россиян для отдыха и работы. Тем не менее, отложенный спрос на перелеты в эти направления остается, отметил в разговоре с «Ъ-Ростов» исполнительный директор АО «Авиакомпания „Азимут“» Эдуард Теплицкий.



«Высокая деловая активность пассажиров, развитая туристическая инфраструктура и статус „хаба“ для выполнения пересадки на рейсы в другие страны мотивируют туристов сохранять отложенный спрос на авиабилеты в Дубай, в том числе на предстоящие месяцы. Предполагаем, что спрос оперативно восстановится со снятием ограничений на использование воздушного пространства.

В связи с отменой рейсов пассажиропоток распределяется по внутрироссийским направлениям. Пассажиры по-прежнему активно летают на Юг: в Сочи и Краснодар и Минеральные Воды, на горнолыжные курорты Северного Кавказа и Кольского полуострова, где сезон длится до конца мая. Из зарубежных туристических направлений традиционно высок спрос на авиабилеты в Грузию, Турцию и Узбекистан. На рейсах в Сочи традиционно сохраняется высокая загрузка как зимой, так и в период весенне-летней навигации. Это связано, в том числе, с тем, что Сочи — всесезонный курорт с комфортной туристической инфраструктурой.

Часть пассажиров, которые выбирали Дубай в качестве хаба для стыковок на рейсы в другие страны, теперь делают пересадку в Стамбуле. Оценить влияние ограничений на использование воздушного пространства стран Ближнего Востока с точки зрения финансов можно будет только после снятия ограничений. Пока эта оценка преждевременна».