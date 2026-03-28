Глава Ставрополья поблагодарил силовиков за ликвидацию диверсанта в краевом центре

Сотрудники ФСБ России пресекли диверсионный акт в Ставрополе, который готовил 20-летний гражданин РФ 2005 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Молодой человек самостоятельно связался с куратором через Telegram и получил указание следить за сотрудником правоохранительных органов и членами его семьи. Он планировал подорвать личный автомобиль жертвы самодельным взрывным устройством, которое должен был забрать из тайника.

Оперативники ФСБ выследили диверсанта и приготовились задержать его 27 марта 2026 года в момент извлечения бомбы из схрона. Когда бойцы спецподразделения начали захват, СВУ взорвалось, что привело к мгновенной гибели исполнителя. Никто из сотрудников ФСБ или свидетелей не пострадал, а на месте обнаружили второе СВУ с 1,5 кг пластичной взрывчатки. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 30 и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ — приготовление диверсии группой лиц по сговору.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал в своем Telegram-канале и поблагодарил краевое управление ФСБ. «Благодарю сотрудников краевого управления ФСБ России за очередную успешно проведенную операцию», — написал глава региона 28 марта.

Ранее,19 февраля 2026 года, ФСБ ликвидировала другого диверсанта в Ставрополе: он готовил взрывы у филиала фонда «Защитники Отечества» и сквера на 23 февраля, открыл огонь и погиб в перестрелке. Еще один случай произошел в феврале 2025 года против административных объектов.

Александр Иванов