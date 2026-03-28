Шайба спасения

Хоккеисты СКА смогли сократить отставание от ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина, выиграв дома третий матч со счетом 1:0. Хоккей в Ледовом дворце получился не столько зрелищный, сколько боевой. И наградой петербуржцам за старание и дисциплину, которые они проявили, стала долгожданная победа после двух поражений в стартовых встречах.

Счет 1:0 настолько нетипичный для СКА, что после игры электронные медиа, который не всегда сейчас можно открыть, шутили, что Игорь Ларионов, наставник команды, на этот раз «поставил автобус» у ворот. Так они реагировали на слова Ларионова после второй игры, в которой ЦСКА одержал победу: тогда тренер СКА сказал, что тяжело играть против соперника, который, поведя в счете, «ставит автобус» — то есть играет от обороны. Но иногда и такие меры принимать необходимо. Все знают, что армейцы Петербурга играют в атакующий хоккей, стараясь совершить много комбинаций и запутать ими соперника. Сам Ларионов неоднократно говорил, что его подопечные должны играть в хоккей для зрителей, а не отбрасывать шайбу вдоль бортов и не отбиваться в защите. Только плей-офф — особый турнир. Тут на первый план выходит результат. И его достижению были подчинены действия СКА в матче с ЦСКА.

Изменений в составе тренеры армейцев Петербурга после двух неудач в Москве, когда ЦСКА выиграл 3:2 и 4:2, сделали немного. Главное, что дали зеленый свет в ворота Сергею Иванову. Нельзя сказать, что Артемий Плешков, занимавший пост № 1 в первых двух матчах, делал это плохо, но на голкипера выпала большая психологическая нагрузка. И вообще в таких ситуациях тренеры предпочитают «передернуть»: поменять голкипера, чтобы встряхнуть полевых игроков и перед соперниками поставить новые задачи. Иногда такую перестановку делают «на удачу». Ход с заменой вратаря сработал — Иванов отстоял «на ноль». И это притом что для него это был первый матч в карьере на стадии плей-офф. Ранее Иванов выступал за команды «Сочи» и «Адмирал», которые не попадали в Кубок Гагарина. В дуэли с ЦСКА голкипер СКА отразил 21 бросок, несколько из них были очень сложными, но главное, что показал, какую роль в плей-офф может играть вратарь. Порой он становится той самой «половиной команды», которая обеспечивает успех.

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин тоже провел великолепный матч, отразив 28 бросков, но один раз шайба все же «нашла щелочку», как говорил известный телекомментатор, хотя речь шла о другом виде спорте — футболе. Но просто московская команда так надежно играет в обороне, что найти пути-дорожки к ее воротам непросто. Шайбу, которую забросил в начале второго периода нападающий СКА Джозеф Бландизи, отразить было невозможно: он подставил клюшку под бросок партнера — Егора Савикова — от синей линии.

К тому же хозяева в этот момент играли в большинстве: завершался штраф игрока ЦСКА. Дисциплину в матче команды держали строгую: только по два удаления от каждой. Последний штраф словил защитник СКА Андрей Педан, отбросивший шайбу рукой к борту. Дело было на последних секундах, когда напряжение у владений Иванова зашкаливало. Педан мог выбить шайбу рукой волейбольным приемом — коротким касанием, что не наказывается, но тогда она могла попасть к игроку ЦСКА. Пришлось ловить ее и выбрасывать куда глаза глядят подальше от ворот. Вот такие нюансы решали судьбу встречи! Если же говорить о количестве стычек, силовой борьбы, втыканий в друг друга и легких потасовок (хотя бывают ли они легкими?), тут игроки обеих команд, думается, даже перекрыли норму матча плей-офф. Из них, можно сказать, состояла пятничная игра. Даже финальную сирену соперники встретили, как рыцари во время Ледового побоища, устроив свалку у ворот СКА и продолжая махать руками после окончания матча.

По завершении игры тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал, что его команда не провела на своем уровне три периода, поэтому и уступила. Игорь Ларионов говорил много всего, начиная с того, что зарядом на матч послужило исполнение женским хором гимна России в Ледовом дворце, и заканчивая с тем, что болельщики «получили очередную дозу стресса», чему надо порадоваться. Но суть его слов сводилась к тому, что хорошо, что удалось выиграть — это самое главное. С 0-3 в серии отыграться было бы сложно. А так команды проведут еще минимум два матча. Четвертый по счету — 29 марта в Ледовом дворце.

Кирилл Легков