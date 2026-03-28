Депутат из Тольятти добивается включения всех дорог общего пользования на баланс города

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин добивается включения всех дорог общего пользования на баланс города. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, в Тольятти дворовые проезды часто оказываются «ничьими». В итоге люди нередко засыпают ямы за свой счет. Натаниэль Папурин также отметил, что 26 января текущего года создали рабочую группу по размежеванию дорог — но без представителей администрации и думы Тольятти.

«Если дорогой пользуется весь город — ее должен ремонтировать город»,— уверен депутат.

