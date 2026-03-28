Скончался один из основателей Пермского землячества

26 марта 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей Пермского землячества Юрий Антонов. Как сообщает пресс-служба землячества, господин Антонов стоял у истоков создания организации и многие годы являлся первым заместителем председателя правления, исполнительным директором Пермского землячества.

Юрий Антонов родился в 1945 году в Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В 1968 – 1990 года работал в системе ВЛКСМ и КПСС. В 1990

-1992 года занимал должность замначальника канцелярии управления делами аппарата президента СССР. С 1992 по 2004 года – в банковской сфере.