Росавиация закрыла небо над Самарой, Оренбургом и Орском

Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Самары, Оренбурга и Орска утром в субботу, 28 марта. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы из-за угрозы ракетной опасности. Объявлен план «Ковер».

По информации на сайте самарского аэропорта Курумоч, в настоящее время задерживаются рейсы в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. В аэропорту Оренбурга задерживается вылет самолетов в Москву и Сочи.

Ракетная опасность была объявлена в Самарской и Оренбургской областях утром в субботу, 28 марта. Прозвучали сирены.

Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. Это второй раз, когда в регионах объявляется ракетная опасность. В первый раз такое объявление было сделано в пятницу, 27 марта.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

