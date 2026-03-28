Четыре поезда в Крым прибыли с опозданием после перекрытия моста

Четыре пассажирских поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс», следовавших в Крым из Москвы и Перми, прибыли в пункты назначения с опозданием после семичасового перекрытия Крымского моста 27 марта, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Ограничения на движение по мосту действовали с 5:00 до 12:00. В указанный промежуток времени составы находились на территории Краснодарского края, что привело к нарушению графика движения.

Задержки коснулись трех поездов из столицы и одного из Перми. По информации на 17:35, все составы достигли станций назначения.

«Мы благодарим всех за понимание и терпение! Спасибо сотрудникам поездных бригад, а также всем коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда довезли наших пассажиров на нужные им станции», — сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Изменения в расписании затронули рейсы: 092091 Москва — Севастополь, 195196 Москва — Симферополь, 028027 Москва — Симферополь и 161162 Пермь — Симферополь.

Дмитрий Холодный