Небо закрыли над Пензенской областью

В Пензенской области объявили план «Ковер». Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет суда. По данным онлайн-табло на официальном сайте, следующий самолет должен прибыть из Москвы в 11:05. Первый вылет запланирован на 12:05.

Ранее в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Аналогичные меры действуют в Волгоградской области. Днем там объявляли авиационную опасность.

Дарья Васенина