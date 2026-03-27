Небо закрыли над Пензенской областью

В Пензенской области объявили план «Ковер». Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет суда. По данным онлайн-табло на официальном сайте, следующий самолет должен прибыть из Москвы в 11:05. Первый вылет запланирован на 12:05.

Ранее в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Аналогичные меры действуют в Волгоградской области. Днем там объявляли авиационную опасность.

Дарья Васенина