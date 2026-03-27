Сборная России обыграла Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре

Сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте: отличился нападающий Лечи Садулаев. На 16-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Оскара Асеведо. До перерыва российская команда вновь вышла вперед — в добавленное время первого тайма Константин Тюкавин реализовал пенальти.

Во втором тайме ситуация для гостей осложнилась после удаления защитника Кристиана Рейеса, получившего красную карточку в начале второй половины встречи. Окончательный результат был установлен на 83-й минуте, когда полузащитник Александр Головин увеличил преимущество российской сборной.

Следующий матч сборная России проведет 31 марта против команды Мали. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00.

По состоянию на текущий момент сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола, тогда как команда Никарагуа располагается на 130-й позиции.

Ранее в расширенный состав национальной команды был вызван 31 футболист, включая представителей российских и зарубежных клубов.

«Ъ-Кубань» писал, что Росгвардия подняла привязной аэростат высотного видеонаблюдения «ОКО» для круглосуточного мониторинга обстановки перед товарищеским матчем между сборными России и Никарагуа. Система передает изображение в реальном времени, что позволяет оперативно отслеживать ситуацию и обеспечивать безопасность на стадионе, вмещающем около 33 тыс. зрителей.

Мария Удовик