Главные новости за 27 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) международное открытое акционерное общество «Седин». Инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба России в лице ИФНС России №3 по Краснодару.

Первомайский суд Краснодара отказал депутату гордумы кубанской столицы Александру Сафронову в иске к местной администрации о признании незаконным ее отказа в согласовании митинга в защиту Telegram. Решение было озвучено федеральным судьей Екатериной Медоевой.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, на котором заявил, что пляжи Анапы планируют открыть для отдыха к 1 июня 2026 года. Проведенные Роспотребнадзором исследования подтвердили возможность использования такой методики рекультивации пляжных территорий в Анапе.

Семь земельных участков бывшего депутата Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги. Все наделы находятся в пределах Краснодарского края — в поселке Семигорье Приморского округа Новороссийска.

Прибыль ГК «СБСВ-Ключавто», принадлежащей бизнесмену Виктору Сергееву, по итогам 2024 года снизилась втрое. В 2023 году чистая прибыль компании составляла 3,9 млн руб., годом позднее она составила 1,3 млн руб.

В Краснодарском крае в феврале 2026 года наблюдалась разнонаправленная динамика цен: продукты питания и услуги подорожали на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подешевели на 0,1%. В целом по потребительской корзине рост составил 0,7% относительно января.

В Краснодарском крае в структуре управления Федеральной службы исполнения наказаний некомплект сотрудников превысил показатель в 34% от штатной численности. Наибольший некомплект наблюдается среди младшего начальствующего состава — 45,62%.