В Севастополе отражают атаку, силы ПВО сбили две цели
В Севастополе зафиксирована работа систем противовоздушной обороны в связи с атакой, сообщили местные власти. По предварительным данным, в районе Балаклавского муниципального округа были уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Оперативная обстановка в городе остается под контролем. Военные подразделения продолжают выполнение задач по отражению угрозы, задействованы средства ПВО. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.
Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах. Власти призывают укрыться в безопасных местах и следовать официальным сообщениям.
В подобных ситуациях гражданам советуют избегать паники, ограничить передвижение без необходимости и не приближаться к потенциально опасным зонам. Также рекомендуется использовать защищенные помещения до получения дополнительной информации о стабилизации обстановки.
Официальные службы продолжают мониторинг ситуации. Данные о развитии событий и возможных ограничениях будут доводиться до населения по мере поступления.