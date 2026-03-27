«Азимут» продлил отмену рейсов в Израиль до 16 апреля

Авиакомпания «Азимут» продлила отмену рейсов в Израиль, включая вылеты из Краснодара, до 16 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компании, в течение последнего месяца перевозки пассажиров по данному направлению фактически не осуществлялись. Это связано с ограничениями на выполнение полетов, вызванными закрытием воздушного пространства Израиля.

Как уточнили в авиакомпании, окончательное решение о возобновлении рейсов будет принято не позднее 10 апреля. Оно будет зависеть от рекомендаций профильных авиационных ведомств России и Израиля, а также текущей обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США объявили о начале военной операции против Ирана совместно с Израилем. В связи с этим ряд стран Ближнего Востока, включая Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт, временно закрыли свое воздушное пространство. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

На фоне ограничений авиасообщение с Израилем и Ираном было приостановлено. Решения авиаперевозчиков по дальнейшей работе на данных направлениях остаются зависимыми от развития ситуации и рекомендаций авиационных регуляторов.

Авиакомпания «Азимут» также начала продажу билетов на весенне-летний сезон 2026 года. Из Краснодара запланированы рейсы в Анталью и Стамбул, стоимость перелета — от 10 тыс. и от 12,9 тыс. руб. соответственно (в одну сторону, без учета сборов). Также в расписании сохранились рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы (Внуково) в Апатиты и Санкт-Петербург. Подробности — на сайте перевозчика.

Мария Удовик