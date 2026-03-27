Прокуратура требует изъять активы главы кубанского фонда ОМС

Прокуратура добивается обращения в доход государства имущества, принадлежащего фигурантам антикоррупционного дела в сфере здравоохранения Краснодарского края. В рамках судебного разбирательства к числу ответчиков привлечена директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Кубани Надежда Губриева, пишет «Ъ».

Иск был подан 20 марта и первоначально касался бывшего министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, а также его родственников. Позднее Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство прокуратуры о расширении круга ответчиков, включив в него еще девять физических лиц. Среди них — бывший заместитель министра Лариса Кадзаева, предприниматель Алексей Золин и сын бывшего вице-губернатора по социальным вопросам.

Прокуратура требует изъять доли в ряде компаний, включая «Центр профилактической медицины», «СП Медтехника» и «Миди». По данным правоохранительных органов, совокупная стоимость активов, подлежащих возможной конфискации, оценивается примерно в 1 млрд руб.

Евгений Филиппов был задержан 17 марта 2026 года и арестован на следующий день по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в период с 2015 по 2025 год он организовал фиктивное трудоустройство и похитил свыше 7,5 млн руб., направив средства на личные цели.

Судебные приставы начали арест имущества 24 марта. Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, в связи с чем Филиппов остается под стражей до 17 мая 2026 года.

