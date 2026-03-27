Глава Ижевска: задача — к майским праздникам привести город в порядок

Дорожные службы Ижевска приступили к весенней уборке улиц. Также были определены дни городских субботников — 11, 18 и 25 апреля, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Для очистки от зимнего смета вдоль обочин вышли уличные пылесосы. Бригады ручного труда убирают случайный мусор с газонов, вытаивающий после зимы»,— пояснил господин Чистяков.

По словам главы Ижевска, когда установится стабильная плюсовая температура, в апреле начнут мыть остановки, ремонтировать и красить ограждения. «Традиционно к майским праздникам подрядчики помоют магистральные дороги»,— заявил Дмитрий Чистяков.

В субботники жителей Ижевска приглашают поучаствовать в уборке города — очистить прилегающие территории домов, офисов, парков и городских лесов. «Задача — к майским праздникам привести город в порядок»,— заключил мэр столицы Удмуртии.