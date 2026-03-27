В Волгограде объявили угрозу БПЛА

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области. Соответствующее уведомление пришло в приложении МЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие. Не подходите к окнам дома и избегайте открытых пространств на улице.

В регионе ограничен мобильный интернет. Телефон экстренных служб 112.

Днем 27 марта в Волгоградской области вводили режим «Авиационная опасность». Он действовал около 30 минут. Сигнал авиационной тревоги сообщает о возможной атаке с воздуха на пилотируемых самолетах или вертолетах.

Нина Шевченко