Почти 15 млрд направят на ремонт дорог в Саратовской области

14,7 млрд руб. направят в этом году на ремонт трасс в Саратовской области. Порядка 400 км дорожного полотна подрядчики приведут в нормативное состояние, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В перечень объектов вошли наиболее аварийные участки в Саратове, а также автоподъезды к населенным пунктам. Министерству дорожного хозяйства поручено контролировать ход ремонтных работ.

Для оперативного реагирования в период паводка сформированы 79 специализированных бригад, задействовано почти 500 единиц техники. Ситуация в регионе оценивается как штатная.

Нина Шевченко