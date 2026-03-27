Главные новости за 27 марта: Ростов-на-Дону и область

В Советском районе Ростова-на-Дону силовики пресекли работу двух подпольных цехов по производству табака и алкоголя. Их организаторы задержаны. В том же районе города обнаружен еще один цех — по производству табака.

В шести районах Ростовской области вернули в сельскохозяйственный оборот более 507 га заброшенных земель с начала года. Неиспользуемые угодья вернули в оборот в Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Песчанокопском, Сальском и Цимлянском районах.

Верховный суд России отказался прекратить уголовное преследование бывшего мирового судьи Советского района Ростова-на-Дону Эльмиры Пономаревой. По данным следствия, подозреваемая, работая помощником судьи, обратилась к председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой с просьбой помочь в получении должности мирового судьи.

На Дону к 20 годам приговорили жителя Ставрополя за попытки отравить военных. Установлено, что, работая в кофейне в Ставрополе, с апреля 2023 года по август 2024 года подсудимый неоднократно пытался подсыпать яд в напитки военнослужащих.

С учредителя ростовского предприятия ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление» Константина Сибилева взыскивают убытки в размере 73,9 млн руб. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Ростовской области обратился конкурсный управляющий предприятия.

В Ростовской области с 20 мая по 31 августа вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.