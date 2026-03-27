Объекты первого этапа Багаевского гидроузла планируется сдать в апреле

В Ростовской области объекты сдача объектов Багаевского гидроузла запланирована на начало апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ссылаясь на данные руководства Росморречфлота.

«Окончательный срок ввода гидроузла — 2028 год»,— пояснил губернатор.

Багаевский гидроузел находится в районе хутора Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне заявляли о его готовности на 95%.

